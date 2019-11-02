تخفيف الحمل البدني على لاعبي الزمالك في مران الفريق الصباحي



وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو على تخفيف الحمل البدني والتأهيلي بالمران الذي استمر لمدة ٤٥ دقيقة حيث احتوى المران على تدريبات خفيفة بالكرة وبعض تدريبات التنس والطائرة بالكرة.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مساء سيتم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتيكية وبعض الجمل الخاصة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خفيفة على هامش المران الصباحي اليوم بمعسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر .