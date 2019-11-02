تريزيجيه يحرج محمد صلاح.. الفرعون الصغير يسجل هدف استون فيلا الأول أمام ليفربول.. فيديو

أحرز محمود حسن تريزيجية الهدف الاول لآستون فيلا فى شباك ليفربول، من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
وجاء هدف استون فيلا فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها علي الفور فتسكن الشباك .
وبدأ استون فيلا بالضغط المتواصل على وسط ملعب ليفربول للاستحواذ ومنع الريدز من إحراز هدف مبكر .
وجاءت أول فرصة لاستون فيلا بتسديدة قوية من أنور غازي تصدى لها حارس ليفربول وأخرجها الدفاع إلى خارج الملعب بعد ذلك.
وأخطأ هندرسون بعد تمريرة الكرة للخلف لكنها كانت قصيرة الا ان حارس ليفربول اليسون خرج من مرماه وقطع الكرة قبل ان تصل الى تريزيجيه .