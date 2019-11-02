الشوط الأول .. تريزيجيه يحلق في سماء إنجلترا ويمزق شباك ليفربول ويتفوق على «صلاح».. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم استون فيلا على ليفربول بهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .





وجاء هدف استون فيلا فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك .





ويعد أول هدف لمحمود حسن تريزيجيه في الدوري الانجليزي .





وبدأ استون فيلا بالضغط المتواصل علي وسط ملعب ليفربول للاستحواذ ومنع الريدز من إحراز هدف مبكر .





وجاءت أول فرصة لاستون فيلا بتسديدة قوية من أنور غازي تصدى لها حارس ليفربول وأخرجها الدفاع إلى خارج الملعب بعد ذلك.





وأخطأ هندرسون بعد تمريرة الكرة للخلف لكنها كانت قصيرة الا ان حارس ليفربول اليسون خرج من مرماه وقطع الكرة قبل ان تصل الى تريزيجيه .





وأهدر صلاح فرصة هدف بعد تمريرة طويلة من فان دايك تصل داخل منطقة الجزاء يقابلها صلاح بتسديدة بيمناه لكن حارس استون فيلا يتصدى للكرة لينقذ مرماه من فرصة هدف .





ونفذ أرنولد ركنية ليقابلها ماني براسه لكن دفاع استون فيلا يتصدى للكرة ويخرجها الى خارج الملعب تصبح ركنية جديدة لليفربول .





وألغت تقنية الفيديو هدفاً لـ فيرمنيو بعد تلقيه عرضية من ماني داخل منطقة الجزاء يقابلها البرازيلي بتسديدة فتسكن الشباك لكن رفع الحكم المساعد رايته معلنا تسلل على مهاجم ليفربول.



