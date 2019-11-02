الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي وساوثهمبتون ، بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.



سيطر لاعبو مانشستر سيتي على معظم أحداث النصف الأول من المباراة حيث وصلت نسبة استحواذ رفاق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على الكرة 74 % ، مقابل 26 % لساوثهمبتون ، بالإضافة لتسديد لاعبي السيتي 11 كرة ، لكن وارد براوس أحرز هدف التقدم لساوثهمبتون في الدقيقة 14 عكس سير اللعب ، عندما سقطت الكرة من يد إيديرسون حارس مرمى السيتي إثر تسديدة من لاعب ساوثهمبتون ، ليستغل براوس الموقف ، ويسكن الكرة الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول للساوث ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.



ويحتل السيتيزين المركز الثاني برصيد 22 نقطة ، بينما يحتل ساوثهمبتون المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط .