3 مراكز تموينية.. خدمة متطورة تدخل الخدمة بمطروح.. تعرف عليها

تسعى مديرية تموين مطروح بالتعاون ووزارة التموين وزارة الإنتاج الحربي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال تطوير وإنشاء عدد من مكاتب التموين، حيث تم انتهاء اعمال تطوير عدد من مراكز الخدمة المتطورة للتموين بعدة مناطق بمحافظة مطروح في إطار اهتمام الدولة بالمواطن و تسهيل تقديم الخدمة التموينية ،وذلك بالتعاون والتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة التموين و وزارة الإنتاج الحربي لتطوير كافة المكاتب التموينية على مستوى المحافظة.





وأوضح السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح ان مراكز خدمة التموين المتطورة بمحافظة مطروح التى تم الانتهاء منها مؤخرا استعدادا لافتتاحها قريبا مركزين بحي الزهور بالكيلو 4 والقصر بمدينة مرسى مطروح ، ومركز مدينة براني .





وأضاف أنه جار الانتهاء من مركز الخدمة المطورة بمناطق العلمين، والحمام ، و السلوم خلال شهر نوفمبر ، والانتهاء من مركز الخدمة المتطور بمناطق كلا من قرية سيدي عبد الرحمن و قرية راس الحكمة فى شهر ديسمبر .





وأشار مدير تموين مطروح أن هذه المراكز تقوم بكافة أعمال البطاقات التموينية و مجهزة بكافة الأجهزة والحاسبات المتصلة بوزارة الإنتاج الحربي و يتم بها أيضا تسليم كافة البطاقات الجديدة التي ترد لأصحابها.



