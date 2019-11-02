طالب ثانوي يضرب مدرّسة داخل فصل في مشاجرة دموية | فيديو صادم

اندلعت مشاجرة عنيفة ووحشية بين مدرسة وطالب ثانوي امام طلاب، حيث تبادلت المعلمة والطالب اللكمات والركلات داخل فصل مدرسي.



وكشفت اللقطات الصادمة، الطالب وهو يعتدي على المدرسة بالضرب في حين تقوم بدفعه بعنف ليقدم المراهق على لكمها وسط مشهد دموي وقع امام اعين طلاب بمدرسة أمريكية.



وبحسب صحيفة ديلي ميل"، ألقي القبض على الطالب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا من قبل رجال الشرطة وفيما تم وضع المعلمة قيد التحقيق ومنعها من التدريس لحين انتهاء التحقيقات.



اندلعت المعركة في مدرسة إيروكوا الثانوية في مدينة لويزفيل ، بولاية كنتاكي.



تم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته على فيسبوك حوالي 180،000 مرة.



واتهم الطالب ، البالغ من العمر 16 عامًا بـ الاعتداء من الدرجة الثالثة.





