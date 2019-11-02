الوداد يتقدم على الرجاء في الشوط الأول من ديربي المغرب بالبطولة العربية..فيديو

تقدم الوداد البيضاوى المغربي على نظيره الرجاء بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة المقامه خلال دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس بالمغرب على أرضية ملعب محمد الخامس.



أحرز الهدف الوحيد للوداد إسماعيل الحداد بعد صناعة من أيوب الكعبي فى الدقيقة السادسة والثلاثين من زمن الشوط الأول



ويطمح كل فريق فى تجاوز الآخر وتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار لنيل لقب البطولة العربية لهذا الموسم، خاصة وأنها تحمل إسم محمد السادس، بالإضافة إلى أن نهائي المسابقة سيجرى بمدينة الرباط.







