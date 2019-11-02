Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الوداد يتقدم على الرجاء في الشوط الأول من ديربي المغرب بالبطولة العربية..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تقدم الوداد البيضاوى المغربي على نظيره الرجاء بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة المقامه خلال دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس بالمغرب على أرضية ملعب محمد الخامس.

أحرز الهدف الوحيد للوداد إسماعيل الحداد بعد صناعة من أيوب الكعبي فى الدقيقة السادسة والثلاثين من زمن الشوط الأول

ويطمح كل فريق فى تجاوز الآخر وتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار لنيل لقب البطولة العربية لهذا الموسم، خاصة وأنها تحمل إسم محمد السادس، بالإضافة إلى أن نهائي المسابقة سيجرى بمدينة الرباط.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطولة الأندية العربية.. كواليس أزمة احتجاج الوداد البيضاوي ضد الرجاء فى ديربي المغرب

ترشيحاتنا

حكم الأكل والنوم على جنابة | الإفتاء تكشف أمرا يجلب الفقر كالمغناطيس | فيديو

حكاية سكرتيرة الجيزة.. ابتزها شاب بـ صور فاضحة بعد 12 سنة من ممارسة الجنس معها

نشأت الديهي لـ الرئيس السيسي: رسالتكم وصلت واضحة جلية

الدوري الإنجليزي.. طبيب ليفربول يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك الريدز مع أستون فيلا.. فيديو

خالد الجندي يصحح اعتقادًا خاطئاً عن سن الأربعين .. فيديو

قطر وتركيا إيد واحدة.. شقيق تميم يكرم "منقذة" أردوغان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور

بـ جمبسوت جذاب.. نانسي عجرم تتألق في حفلها الجديد بـ مصر