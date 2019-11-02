استقيموا.. مدحت العدل يدافع بقوة عن أسما شريف منير بعد أزمة الشعراوي

نشر السيناريست والكاتب مدحت العدل تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يدافع فيه عن أسما شريف منير بعد الهجوم الذى تعرضت له بسبب رأيها في الشيخ محمد متولى الشعراوى.



وقال: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال إمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".



وكانت أسما شريف منير تعرضت لهجوم شرس بسبب وصفها أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرفة، ورغم اعتذارها وتأكيدها أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي حال من الأحوال لـ"إمام الدعاة"، فإن الهجوم الذي طالها لم ينتهِ.







