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سيارات

غبور تعلن رفع سعر شيري أريزو 5 فى مصر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:49 م
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
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اشرف عطية

مع ارتفاع أسعار بعض طرازات غبور في مصر مثل مازدا 3 وجيلي X7 وهيونداي النترا HD وأكسنت، امتدت الزيادات كذلك الي العلامة الرابعة التابعة للشركة في مصر وهي شيري التي أعلنت زيادة في أسعار أريزو 5 المجمعة محليًا في مصر بواقع 2000 جنيه على فئات السيارة المختلفة في مصر.


سعر شيري أريزو 5 يبدأ من 171.900 ألف بعد الزيادة

وترتفع أسعار السيارة حسب الزيادة كالتالي :

بيز لاين مانيوال من 169.900 ألف الي 171.900 ألف جنيه

بيزلاين أوتوماتيك من 190.900 ألف الي 192.900 ألف جنيه

H\L ارتفعت من 205.900 ألف الي 207.900 ألف جنيه.

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