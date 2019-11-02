غبور تعلن رفع سعر شيري أريزو 5 فى مصر



مع ارتفاع أسعار بعض طرازات غبور في مصر مثل مازدا 3 وجيلي X7 وهيونداي النترا HD وأكسنت، امتدت الزيادات كذلك الي العلامة الرابعة التابعة للشركة في مصر وهي شيري التي أعلنت زيادة في أسعار أريزو 5 المجمعة محليًا في مصر بواقع 2000 جنيه على فئات السيارة المختلفة في مصر.





سعر شيري أريزو 5 يبدأ من 171.900 ألف بعد الزيادة



وترتفع أسعار السيارة حسب الزيادة كالتالي :



بيز لاين مانيوال من 169.900 ألف الي 171.900 ألف جنيه



بيزلاين أوتوماتيك من 190.900 ألف الي 192.900 ألف جنيه



H\L ارتفعت من 205.900 ألف الي 207.900 ألف جنيه.



