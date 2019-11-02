نمر ينهش مسنًا حاول مداعبته .. فيديو

كادت حماقة رجل مسن ان تودي بحياته بعد أن حاول مداعبة واستفزاز نمر محبوس داخل قفص.



ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير " لايف ليك"، رجلا مسنا يداعب نمرا محبوسا داخل قفص عبر فرع شجرة في محاولة لاستفزازه لضمان عدم مهاجمته لكونه محبوسا في قفص، وذلك بإحدى المناطق الهندية.



وخلال مداعبة الرجل للنمر الغاضب، استطاع الحيوان المفترس سحب الفرع الذي كان يحمله الرجل لجذبه نحو القفص، ونهشه جراء استفزازه.



وفي النهاية تمكن الرجل المسن من الفرار بعد ان كاد يُنهش من قبل النمر المحبوس داخل القفص، وسط ضحك وسخرية المتواجدين بمكان الحادث.



