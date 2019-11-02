بروتوكول تعاون مع الصين لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي.. فيديو

قال اللواء المهندس محمد شيرين وكيل أول وزارة بوزارة الإنتاج الحربي، أنه منذ ثلاث سنوات كنا أعددنا دراسة لصناعة السيارات العادية أم تطوير الصناعة وجعلها صناعة سيارات كهربائية حديثة تواكب العصر الحديث، ومن هنا كان القرار هو صناعة سيارات كهربائية متطورة.



وأضاف المهندس محمد شيرين خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن خلال شهر أبريل الماضى كان الرئيس السيسي متواجد فى الصين لحضور منتدى الحزام والطريق.



وأوضح المهندس محمد شيرين، أنه تم فى هذا المنتدى توقيع شيئان، أولهما عقد مع شركة "فوتون" الصينية لتوريد 50 أتوبيس كهرباء يعمل داخل المدن ، وثاني شئ هو بروتوكول تعاون مع الصين لتصنيع 2000 أتوبيس على مدار أربع سنوات قادمة.



وأكد اللواء ، أن ستكون تكلفة الكهرباء بالنسبة لنظام تشغيل تلك السيارات الجديدة سيكون أوفر بكثير من تكلفة البنزين للسيارات الأخرى.





