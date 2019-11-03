لامبورجيني تطلق أقوى سياراتها على الإطلاق في 2020.. فيديو

تعمل لامبورغيني على أقوى سياراتها الإنتاجية على الإطلاق وستكشف عنها خلال العام القادم.





ستأتي سيارة لامبورغيني من خلال قسمها للسباقات Squadra Corse، ورغم قلة المعلومات الرسمية حول السيارة فإن بعض التقارير تؤكد حصول السيارة غير المعلن أسمها بعد على محرك 6.5 لتر V12 سينتج أكثر من 830 حصان مع ناقل حركة تسلسلي من 6 سرعات وترس تفاضلي قابل للتعديل.





لا يعرف ما إذا كانت سيارة لامبورغيني الجديدة ستحصل على نظام دفع كلي أو خلفي، وما إذا كانت ستحصل على نوع ما من التقنيات الهجينة. ويمكن أن نتوقع إنتاج محدود من السيارة بـ63 نسخة فقط كما يلمح الفيديو التشويقي للسيارة.



