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سيارات

أسعار مرسيدس 150 بي المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
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كريم عاطف - ابراهيم قنديل
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة مرسيدس 150بي موديل 2006 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة مرسيدس 150بي موديل 2006 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة مرسيدس 150بي موديل 2006 والقريبة منها ما بين 100 ألف لـ 110ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة مرسيدس 150بي موديل 2006 في سوق السيارات المصرية.
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