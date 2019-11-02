أهالى العرب بعين شمس يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ عمر عبدالرحيم شكواه لـ "صدى البلد" يتضرر فيها من انتشار القمامة بمنطقة العرب بجسر السويس.



وقال عمر في شكواه: "إن منطقة العرب التابعة لحى عين شمس الواقعة بشارع جسر السويس تعانى من انتشار مستمر لأكوام القمامة ما يؤدى لتعطل حركة السير وانتشار الروائح الكريهة والاتربة بالشارع، مفسدا المظهر الحضارى للحى".



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