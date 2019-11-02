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بين الناس

أهالى العرب بعين شمس يشكون من انتشار القمامة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:51 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل القارئ عمر عبدالرحيم شكواه لـ "صدى البلد" يتضرر فيها من انتشار القمامة بمنطقة العرب بجسر السويس.

وقال عمر في شكواه: "إن منطقة العرب التابعة لحى عين شمس الواقعة بشارع جسر السويس تعانى من انتشار مستمر لأكوام القمامة ما يؤدى لتعطل حركة السير وانتشار الروائح الكريهة والاتربة بالشارع، مفسدا المظهر الحضارى للحى".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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