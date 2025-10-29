محافظ الجيزة: نفذّنا خطة تطوير شاملة للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير.. ونمثل بطل مشهد الافتتاح

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة هي بطل المشهد في الحدث العظيم المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، الموافق 1 نوفمبر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث التاريخي سيعود بالخير على مصر كلها، موضحًا أن الجيزة تزينت وتجملت استعدادًا لهذا الحدث غير المسبوق، باعتبارها الواجهة التي تمثل مصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة MBC مصر، أن المحافظة نفذت خطة تطوير شاملة للمنطقة المحيطة بالمتحف، شملت المحاور والطرق الرئيسية مثل الطريق الصحراوي، وطريق الفيوم، ومحوري المريوطية والمنصورية، ومنطقة أبو الهول.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير استمرت على مدار أشهر طويلة، وتضمنت إنشاء طرق جديدة، وزراعة آلاف الأشجار والنخيل، إلى جانب إقامة مسطحات خضراء واسعة وتحسين الرؤية البصرية، فضلًا عن تركيب الإضاءات الحديثة وتعليق اللافتات والأعلام الخاصة بمصر والدول المشاركة في الاحتفال.

وشدد محافظ الجيزة على أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للأعمال المنفذة منذ بداية المشروع وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظة تظهر اليوم بمظهر مشرف يليق بمكانة مصر، مضيفًا: "نواصل العمل ليلًا ونهارًا، والصيانة مستمرة لضمان خروج الحدث والفعالية بالشكل الذي يليق باسم مصر، ليكون حديث العالم بفخر".