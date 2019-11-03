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رياضة

يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على تورينو.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق يوفنتوس فوزًا مهمًا ومستحقًا على نظيره فريق تورينو في الديربي بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي, على أرضية ملعب أولمبيكو دي تورينو.

خلال الشوط الأول من المباراة كان يوفنتوس الأفضل نسبيًا ونال عدة فرصة سانحة للتسجيل أبرزها رأسية رونالدو التي علت العارضة وتسديدة ديبالا التي تصدى لها الحارس.

كما أهدر بونوتشي ودي ليخت فرصة سانحة للتسجيل لصالح السيدة العجوز في آخر لحظات الشوط الأول ولكن حارس تورينو ودفاعه كان بالمرصاد؛ لينتهي الشوط 0-0 .

وفي الشوط الثاني سدد رونالدو كرة قوية لكن الحارس تصدى لها في الدقيقة 57، ثم سجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق ماتياس دي ليخت في الدقيقة 70.

ورفع فريق يوفنتوس رصيده الى 29 نقطة ويستعيد صدارة الكالتشيو وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر صاحب المكرز الثاني، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
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