ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وخسارة برشلونة

حقق فريق ليفانتي الفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني.



ومن نفس الجولة، سيطر التعادل السلبي على مباراة ريال مدريد ونظيره ريـال بيتيس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.



ورفضت تقنية الفيديو "VAR" هدف ريال مدريد الأول، الذى سجله النجم البلجيكي إيدن هازارد فى مرمى ضيفه ريال بيتيس.



التعادل رفع رصيد ريـال مدريد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد خسارة برشلونة اليوم من ليفانتي بعدما حقق الملكي الجولة الماضية فوزه الأكبر هذا الموسم بالانتصار 5-0 على ليجانيس يوم الأربعاء.



وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالآتي: