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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تحمل الجيش التركي مسئولية تفجير مدينة تل أبيض

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:49 م
الجيش التركى
الجيش التركى
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أ ش أ
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجيش التركي وحلفاءه من المعارضة السورية المسلحة بالمسئولية عن التفجير الذي هز اليوم السبت مدينة تل أبيض.

وقال المتحدث باسم "قسد"، مصطفى بالي، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" ، "يخلق الجيش التركي وأتباعه الآن فوضى في تل أبيض عبر تفجيرات تستهدف المدنيين من أجل طرد الأصحاب الحقيقيين لهذه الأراضي ونقل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى شمال شرق سوريا ، ونحن نحمل تركيا المسؤولية عن مقتل المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها".

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن بالي قوله "هذا التكتيك هو نفسه الذي استخدمته تركيا في عفرين المحتلة، وكذلك في محاولة القضاء على السكان الأكراد في المدينة ، وعلى المدنيين أن يعلموا بهذا الأمر، ويجب ألا يغادر أحد منزله في المناطق التي احتلتها تركيا شمال شرق سوريا".

وضرب تفجير بسيارة مفخخة، في وقت سابق السبت، سوقا شعبية وسط مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وحلفائها من تنظيم "الجيش الوطني السوري"، في هجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا ، بينهم من 13 إلى 19 قتيلا، حسب معلومات من مصادر مختلفة.
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