يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو



جاهزون لاستعادة اللقب الإفريقي والحفاظ على الدوري



وأبدى صالح جمعة ثقته في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، في ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي باستعادة بطولة إفريقيا والحفاظ على لقب الدوري ، معربا عن إعجابه الشديد بالمدير الفني وتعامله الجيد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، لأنه يُجيد التعامل مع اللاعبين على المستويين الفني والنفسي.





«شخصية» المدير الفني تساعدنا على التألق

وتابع اللاعب ، من أهم مزايا فايلر أيضًا شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة، موضحًا أن المدير الفني استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب.



وأشار إلى أن الشواهد والنتائج تؤكد نجاح تجربة فايلر حتى الآن.. لقد بدأ تجربته مع الأهلي بفوز مهم خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة إفريقيا، ثم حقق بطولة مهمة أمام الزمالك بالتتويج بلقب السوبر المحلي ، والفوز ببطولة قوية وأمام منافسه التقليدي الذى يُعد الفوز عليه بمثابة بطولة خاصة لجماهير الفريق.



وأكد صالح أن البداية الجيدة لـ«فايلر» مع الأهلي أسعدت جماهير الفريق، ومنحت المدير الفني دعمًا هائلًا من الجماهير ، خاصة أن النتائج الجيدة استمرت بعد الفوز بالسوبر المحلي.



نصائح فايلر تمنحني الثقة.. وهذا سبب غيابي عن التشكيل الفترة السابقة

وقال صالح جمعة إنه جاهز للمشاركة مع الفريق حاليًا، موضحًا أنه ينتظر استئناف بطولة الدوري ليحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي خاصة وأنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات .



وتحدث في تصريحاته لقناة الأهلي عن عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلر المسئولية، قائلًا: أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمر أحزنني أيضًا لأني أتطلع للمشاركة دائمًا في المباريات لهذا فان الفترة القادمة بالنسبة لي تمثل تحديا خاصا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات.



وواصل صالح، حديثه قائلًا: «خلال الفترة الأخيرة .. فايلر يتحدث معي كثيرًا ودائمًا ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جيدًا ورفع من معنوياتي، وجعلني أجتهد أكثر في التدريبات وأستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي الرسمية.



جاهز للمنافسة .. والرحيل عن الأهلي شائعات

وأكد صالح أن الفترة الأخيرة شهدت تناثر أنباء وشائعات كثيرة عنه، لكنه لم يشأ الرد على كل هذه التفاصيل وفضّل التركيز في الملعب لأنه يعلم جيدًا أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالتك كلاعب، وهذا ما ينوي تنفيذه حاليًا.



وتابع صالح : «أحترم جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي.. وأرى أنني قادر على العودة للمشاركة مع الفريق؛ لأن مشكلتي لم تكن مع أي لاعب، ولا مع أي مدرب فـ«مشكلتي» دائمًا كانت مع «نفسي».. فأنا من أملك إبعاد نفسي عن المباريات، وأنا من أملك العودة للتشكيل.



عقدي مستمر ثلاثة مواسم ونصف الموسم

وأوضح صالح جمعة أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي كما يشيع البعض لعدم مشاركته مع الفريق، مشددا على أنه لا يشغل نفسه إلا بالتركيز في الملعب والعودة للتشكيل من جديد، موضحًا أنه أغلق هذا الباب تمامًا لرغبته الجادة في البقاء مع الأهلي وتحقيق نجاحات كثيرة في ظل دعم الجهاز الفني والإدارة والجمهور له.



كما أن الأهلي هو منظومة النجاح الأولى ، ليس في مصر فقط ، لكن في منطقة الشرق الأوسط، لذا فمن الطبيعي أن يحرص كل لاعب على الاجتهاد للمشاركة والبقاء في الأهلي، موضحًا أن عقده مع الأهلي يستمر ثلاثة مواسم ونصف الموسم .



العودة لصفوف منتخب مصر

وأشار صالح جمعة إلى أن لديه دافع قوي أيضًا للعودة لمنتخب مصر، ويرى أنه في حالة عودته للمشاركة والتألق مع الأهلي سيكون له دور مع المنتخب ، ورغم أن المنافسة ستكون صعبة أيضًا، لكنه يثق تمامًا في قدراته التي تؤهله للمشاركة مع الأهلي ومن ثم الانضمام للمنتخب الوطني الأول.

أعرب صالح جمعة لاعب الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحًا أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي ، وأن معسكر الإمارات المقام حاليًا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يومًا بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين.