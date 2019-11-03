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رياضة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:04 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
أعرب وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق ، عن استيائه وحزنه لتجاوزات رئيس الزمالك في حق القلعة الحمراء ، معلنا رفضه القاطع، لتصريحاته غير اللائقة دينيا واجتماعيا وأخلاقيا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحاته لقناة الأهلي: من أمن العقاب أساء الأدب ، وفي اوروبا والدول المتقدمة يوجد عقاب رادع لكل من يتجاوز من عناصر اللعبة ، مشيرا إلى أن مصر كلها ضد تجاوزات رئيس الزمالك ولكن ما الفائدة؟

وتابع : ما يحدث من تجاوزات رئيس الزمالك ضد مجلس إدارة الأهلي كارثة حقيقية، ولابد من التصدي لها من خلال القانون، ومن اتحاد الكرة وكذلك لجنة الانضباط، ولابد أن يتواجد بنود في اللوائح لردع هذه التصرفات.
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