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رياضة

الأهلي ينفذ تعليمات فايلر بتغطية ملعب مختار التتش.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
بدأت إدارة النادي الأهلي في "تغطية" ملعب مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، والذي يستضيف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وتسعى إدارة الأهلي لفرض السرية على تدريبات الفريق، في الفترة المقبلة، لتركيز اللاعبين في التدريبات وعدم تفاعلهم مع أعضاء النادي.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، معسكر مغلق بالإمارات في ظل توقف بطولة الدوري المحلي حاليًا بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، كذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
الأهلي ينفذ تعليمات فايلر بتغطية ملعب مختار التتش.. صور
الأهلي ينفذ تعليمات فايلر بتغطية ملعب مختار التتش.. صور
الأهلي ينفذ تعليمات فايلر بتغطية ملعب مختار التتش.. صور
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