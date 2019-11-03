برسالة مؤثرة.. إليسا تعلن مشاركتها في تظاهرة أحد الوحدة في لبنان

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن عودتها للأراضي اللبنانية قادمة من باريس بعد حفلها في مسرح الأولمبيا للمشاركة في التظاهرات التي تحمل اسم "أحد الوحدة".



وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "رجعت على بيروت ومبسوطة إنو رح إشهد عا #أحد_الوحدة بكرا، كونوا كتار بالساحات لنأكد إنو المماطلة بالحكومة مش رح تخلي الناس تفقد الأمل.. نحنا شعب بيستاهل أحسن من هيك #لبنان_ينتفض".



وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقدم باستقالته للرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء الماضي، من أجل حقن الدماء في الشارع اللبناني بعد حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي التظاهرات اللبنانية.



ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.