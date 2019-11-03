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منوعات

عاصفة الهالوين تحرك قاربا عالقا منذ 101 عام.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:18 م
قارب عالق منذ 101
قارب عالق منذ 101 عام يتحرك بسبب طقس ليلة الهالوين
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رحيم يسري
في واقعة فريدة، تحرك قارب حديدي عالق على صخور في منحدر بالقرب من شلالات نياجرا بكندا لأول مرة منذ 101 عام.

ووفقا لإذاعة "يو اس ايه توداي"، فإن أحوال الطقس ليلة الاحتفال بعيد الهالوين تسببت في تحرك القارب من موقعه الذي علق فيه منذ عام 1918.

ونشرت وكالة نياجرا باركس، التابعة لحكومة منطقة أونتاريو بكندا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين تحرك القارب.

ويقول جيم هيل، أحد المسئولين بالوكالة في مقطع الفيديو: "يبدو أنه انقلب على جنبه وتحرك للاتجاه المعاكس".

وأضاف: "القارب ليس في نفس المكان الذي كان فيه أمس، يبدو أنه على بعد 50 مترا من موقعه الأصلي".

وكان القارب قد علق على المنحدرات خلال عملية إنقاذ في أغسطس 1918.
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