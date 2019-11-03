عاصفة الهالوين تحرك قاربا عالقا منذ 101 عام.. فيديو

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx — Niagara Parks (@NiagaraParks) November 1, 2019

في واقعة فريدة، تحرك قارب حديدي عالق على صخور في منحدر بالقرب من شلالات نياجرا بكندا لأول مرة منذ 101 عام.ووفقا لإذاعة "يو اس ايه توداي"، فإن أحوال الطقس ليلة الاحتفال بعيد الهالوين تسببت في تحرك القارب من موقعه الذي علق فيه منذ عام 1918.ونشرت وكالة نياجرا باركس، التابعة لحكومة منطقة أونتاريو بكندا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين تحرك القارب.ويقول جيم هيل، أحد المسئولين بالوكالة في مقطع الفيديو: "يبدو أنه انقلب على جنبه وتحرك للاتجاه المعاكس".وأضاف: "القارب ليس في نفس المكان الذي كان فيه أمس، يبدو أنه على بعد 50 مترا من موقعه الأصلي".وكان القارب قد علق على المنحدرات خلال عملية إنقاذ في أغسطس 1918.