صحي وشهي.. طريقة عمل برجر الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل «برجر الفراخ».



وتضمّنت مقادير طريقة عمل برجر الفراخ:

نصف كيلو صدور فراخ مفرومة

كاتشب

مايونيز

مسطردة

عسل أبيض

خيار مخلل مفروم

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح

فلفل

توابل

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل برجر الفراخ خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

