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منوعات

لشراء شركة فيتبيت للساعات الذكية.. منافسة شرسة بين فيسبوك وجوجل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
أشار موقع techradar التقني إلى أن موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ينوي شراء شركة فيتبيت fitbit الأمريكية المتخصصة في صناعة الساعات الذكية، حيث يسعى مؤسس فيسبوك مارك زوكيبرج ومديريه التنفذيين لعقد اتفاقية مع الشركة، فعرضت نصف المبلغ التي تستعد جوجل لدفعه.

وذكر الموقع أن هناك تقارير تشير إلى أن فيسبوك يسعى لتطوير خدماته التقنية، حيث تقوم السوشيال الميديا بتفعيل خاصية مكالمات الفيديو video call كما قامت بشراء نظارات الواقع الإفتراضي للتطوير من خدماتها، بـ2 مليار دولار أمريكي عام 2014 من شركة أوكلوس في آر Oculus VR الأمريكية المتخصصة في إنتاج تلك النظارات، وذلك لإستخدامها في ألعاب الفيديو.

وكانت شركة جوجل قد أعلنت سابقًا عن اعتزامها شراء شركة فيتبيت الأمريكية بمبلغ وصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي.
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