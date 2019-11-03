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رياضة

تأجيل تجديد عقود الرباعي الكبار في الأهلي لهذا السبب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أمر تجديد عقود الرباعي الكبار ليس أزمة كبيرة كما يحاول البعض تسميتها خاصة في ظل تعاملك مع عقود ناضجة تتمسك بالقلعة الحمراء إلى أبعد الحدود.

وتنتهي عقود كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان بنهاية الموسم الجاري ولم يقرر الجهاز الفني الأمور بعد تاركًا الملف بأكلمه في قبضة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وكشفت مصادر أن السبب الرئيسي وراء تأجيل الإعلان هو كلمة «اشمعني» حيث إنه إذا تم الإعلان عن بدء التفاوض مع لاعب منهم سوف تسود حالة في الرأي العام عن أنه ليس هناك حاجة للباقيين وسوف يتم اعتزالهم أو رحيلهم نهاية الموسم.

وذكر عضو بالجهاز الفني أن السويسري رينيه فايلر قد حسم موقفه فيما يخص أحمد فتحي بالتجديد له وعدم رحيله علي أن يكون القرار للجنة التخطيط في المدة سواء عام واحد أو عامين بينما لا يزال الأمور مؤجلة للثلاثي الآخر حسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي لسبب بسيط أن فايلر طلب مشاهدتهم علي الطبيعة في المباريات وهو ما سوف يحصلون عليه في شهر ديسمبر الذي يشهد مواجهات ساخنة للقلعة الحمراء.

فيما يتمسك محمود الخطيب رئيس النادي ببقاء الرباعي بسبب خبراتهم الكبيرة ولن يتدخل ويبدي رأيه إلا بعد قرار المدير الفني السويسري النهائي وإذا كان مغايرًا لقناعات لجنة الكرة سوف يتم الحديث معه خاصة أن عقد المدرب ينتهي مع نهاية الموسم الجاري ولم يتم تحديد الموقف من بقائه أو رحيله.
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