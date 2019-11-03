Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تواصل أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، اعتذارها بعد الهجوم القوي عليها عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وكتبت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصى "إنستجرام": "الناس ينسون كل ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيئ منك، والله يمحو كل ماضيك السيئ مقابل توبة صادقة منك".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما قويا على أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بعد تقدمها بطلب إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بترشيح عدد من الشيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن أسما منير كتبت عن هذا الرأي: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات اللى خلتنى أبطل أشوفه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في تعليق صادم !! أسما شريف منير تشن هجوما على الشيخ الشعراوي وتصفه بالمتطرف !!

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

بعد هجومها على الشيخ الشعراوى.. أسما شريف منير بـ مكياج صاخب من دبي

اشتعال أزمة أسما شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي.. المذيعة تتراجع وتعتذر عن الإساءة.. وتحرك عاجل من البرلمان والأعلى للإعلام

أسما شريف منير تغلق حسابها على فيسبوك بعد أزمة الشعراوي

فنانون في ورطة بسبب أبنائهم.. آخرهم أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. قتلها وأحرق منزلها حتى لا تتهمه بالاغتصاب.. صور

نجم منتخب الفراعنة السابق: في مصر لاعبون كثيرون أفضل من محمد صلاح فنيا

بعد اتهامه بالتطرف.. رسائل المصريين لـ الشيخ الشعراوى

هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان

غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك.. هجوم ناري من شوبير بسبب توقف الدوري

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة