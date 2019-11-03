الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما قويا على أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بعد تقدمها بطلب إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بترشيح عدد من الشيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن أسما منير كتبت عن هذا الرأي: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات اللى خلتنى أبطل أشوفه".

تواصل أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، اعتذارها بعد الهجوم القوي عليها عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.وكتبت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصى "إنستجرام": "الناس ينسون كل ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيئ منك، والله يمحو كل ماضيك السيئ مقابل توبة صادقة منك".