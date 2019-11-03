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أخبار العالم

تعليقا على خطاب الرئيس عون.. وليد جنبلاط: عدنا إلى المربع الأول

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:23 م
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط
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رحيم يسري
قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، في تغريدة على "تويتر": "عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى ثلاثين عاما مضت".

يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس اللبناني ميشال عون وجه خلاله كلمة للمتظاهرين اللبنانيين المؤيدين له في محيط قصر بعبدا.

وقال عون: "جئتم تقولون أنكم معي لكن أنا معكم ومن خلالكم أرى شعب لبنان كله وأنا أحبكم كلكن يعني كلكن"، متابعا: "هذه الساحات تحتاج إلى دعم والفساد لا يذهب بسهولة إلا عند بذل الجهد اللازم".

وأكد عون أن الفساد لا يُمكن التخلص منه بسهولة لأنّه متجذر ولا نريد ساحات مقابل أخرى.

ويشهد لبنان مسيرات مؤيدة للرئيس عون في محيط قصر بعبدا، بينما يتجمع متظاهرون في ساحات لبنان للمطالبة بإسقاط النظام.
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