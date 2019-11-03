لكل اسم حكاية..النوبارية مدينة على اسم رئيس وزراء مصر الحديثة

تأسست مدينة النوبارية في البحيرة، عام 1972 ضمن مشروع ري غرب النوبارية، وتتكون النوبارية من منطقتين سكنيتين الأولى تسمى ال 960 وحدة سكنية، أما المنطقة الثانية فتسمى الألف وحدة، وتحتوي على ثلاثة مساجد رئيسية كبيرة ولا تحتوي على أية كنائس ومن المتوقع أن تكون النوبارية محافظة مستقلة مستقبلا لما بها من استثمارات عالية جدًا .



وتتبع مدينة النوبارية محافظة البحيرة إداريًا بمنطقة غرب ترعة النوبارية على الأطراف الشمالية للصحراء الغربية المصرية في الجزء التابع منها لمحافظة البحيرة وتقع النوبارية مباشرةً على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، على بعد 100 ميل من القاهرة، و 79 كم من الإسكندرية.



أسباب تسمية مدينة النوبارية



سميت مدينة النوبارية على اسم ترعة النوبارية، والتي سميت بدورها على اسم منشئها نوبار باشا أول رئيس وزراء في مصر الحديثة وتقع مباشرة على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي .



مخطط مدينة النوبارية الجديدة



تبلغ مساحة مدينة النوبارية الجديدة: 1,816 فدان، وتنقسم مدينة النوبارية إلى : مناطق سكنية – مناطق خدمية – مناطق صناعية – منطقة استثمار زراعي – منطقة حي متميز.



تنقسم المناطق السكنية في النوبارية الجديدة إلى منطقتين كالآتي:



الأولى منطقة ال 960 وحدة سكنية والثانية منطقة ال 1000 وحدة..بالإضافة إلى تنفيذ 3 أحياء سكنية كجزء من مشروع ابني بيتك بأسماء أ – ب – ج في الجانب الغربي من خط أنابيب سوميد لنقل البترول.



الخدمات الموجودة في مدينة النوبارية الجديدة



3 مساجد رئيسية كبيرة ،ومنطقة صناعية فيها: مصانع سماد – تعبئة الحاصلات الزراعية – تصنيع مواد غذائية ،و 16 مبنى تعليمي،مستشفيات وخدمات صحية وتجارية،مباني اجتماعية،مدارس.



حجم الاستثمارات في النوبارية الجديدة



يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في النوبارية الجديدة: 1.1 مليار جنيه وتنقسم كالآتي:

قطاع الإسكان: 254.8 مليون جنيه.

قطاع الخدمات: 145.1 مليون جنيه.

قطاع المرافق: 697.1 مليون جنيه.

قطاع الزراعة: 11.1 مليون جنيه.



أنواع العقارات في النوبارية الجديدة



يبلغ عدد الوحدات السكنية في النوبارية الجديدة: 6692 وحدة.



يبلغ عدد الوحدات التابعة للهيئة: 1894 وحدة (إسكان إقتصادي).



يبلغ عدد الوحدات التابعة للقطاع الخاص: 4789 وحدة سكنية.



آخر اخبار مدينة النوبارية الجديدة



تنفيذ 14 عمارية سكنية (336 وحدة) في الحي السكني الثاني.تنفيذ 15 عمارة (360 وحدة) من وحدات شركة دلتا النيل للإنشاءات.

جاري تنفيذ 31 عمارة بمعرفة شركة دلتا النيل للإنشاءات. .تسليم1116 قطعة أرض من مشروع ابني بيتك.



المنطقة الصناعية بمدينة النوبارية



تتمثل في مصانع موجودة فى مجال: صناعات هندسية وكهربائية - صناعات غذائية– خشبية و أثاث – بلاستيكية– ورقية – غزل ونسيج – مواد بناء – معدنية وميكانيكية – كيماوية وأدوية– متنوعة وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير قطع أراضى صناعية وأراضى مخازن وورش صغيرة .



النشاط الزراعي بمدينة النوبارية



تشمل زراعة المسطحات الخضراء وتشجير الطرق وذلك باستثمارات 4.4مليون جنيه



الغاز الطبيعي في النوبارية



يوجد بمدينة النوبارية مشروع محطة النوبارية المركبة (2.1) قدرة 1500م.وتم تشغيل الوحدتين الغازيتين الاولى والثانية ( 2×250 م.و) في يوليو وأغسطس 2005 على التوالى. تم الدخول بالوحدات الغازية الثالثة والرابعة ( 2×250 م.و) فـــــى شهر سبتمبر 2005 على التوالى وتم تشغيل الوحدات البخارية (2×250م.و) في سبتمبر 2006.