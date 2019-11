فريق هندسة المنصورة يحصد عدة جوائز فى مسابقة للسيارات الكهربية

كما حصل الفريق على جائزة أفضل فريق مشارك للمرة الأولى Best new comer's والمركز الرابع علي المسابقة بشكل عام. وقام بتسليم الجوائز أ.د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وتعد مسابقة رالي السيارات الكهربائية EVER هي أول مسابقة تكنولوجية فى مصر والمنطقة وهى أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمى، وتأتى فى إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.



وكانت الدورة الأولى للمسابقة قد انطلقت بمشاركة 9 فرق من 9 جامعات مصرية وانطلقت الدورة الثانية للمسابقة يوم 1 /11 /2019 وقد بلغ عدد الفرق المتقدمة للمشاركة في المسابقة 31 فريق من 31 جامعة مصرية تأهل منها 15 فريق للتصفيات النهائية منهم فريق جامعة المنصورة Mansoura motor sport في أول مشاركة للفريق في هذه المسابقة، حيث أن الفريق قد شارك في مسابقات formula للأعوام السابقة، وكانت المشاركة مثمرة للطلاب،.





وقام الفريق بتنفيذ معظم أجزاء السيارة في ورش ومعامل كلية الهندسة تحت إشراف مباشر من عميد الكلية، وتم تصنيع الأجزاء المعقدة من السيارة بالمصانع المجاورة لمدينة المنصورة، والتي أبدت ترحيبها بمساعدة الفريق، وقام الفريق باستخدام الألمونيوم في تصنيع شاسيه السيارة، وذلك لجعل السياره أخف وزنا مما يؤدي لتقليل استهلاك البطاريات والوصول للاستخدام الأمثل لها .



وقد وجد أفراد الفريق أن كراسي السيارات المتاحة في السوق يزيد وزنها عن 15 كيلو مما يسبب عبئا على البطاريات، فقاموا بتصنيع كرسي رياضي عن طريق تقطيع Sheet Metal علي ماكينات ال CNC وعمل التنيات بالزوايا المطلوبة للكرسي ليتناسب مع وضعية السائق ثم قاموا بتركيب الكسوه الخاصة بالكرسي وقد وصل الوزن إلى 5 كيلو فقط، مما أدى إلى الحصول على سيارة وزنها 275 كيلو فقط وقد وصلت أوزان سيارات بعض الفرق إلى 400 كيلو جرام.



ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على أهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتشجيع الوزارة لذلك من خلال تقديم كل الدعم اللازم من أجل استغلال طاقات الطلاب في الابتكار والبحث العلمي.



وأشار إلى التطور الذي تشهده مسابقة هذا العام بوصول 15 جامعة للتصفيات النهائية، مشيدًا بمجهودات الشباب المشارك، والذي قام بتصنيع السيارات المشاركة في السباق بعد فترات من التدريب استمرت لأكثر من 146 ساعة على يد خبراء في مجال تصنيع وتصميم السيارات الكهربائية وأن الوزارة استوردت لهم كل المكونات لتصنيع السيارات.



وأوضح أن المكون المصرى فى تلك السيارات لا يقل عن 65% وهذا توجه الدولة والحكومة وتكليفات الرئيس السيسى للتوجه لتصنيع السيارات.

