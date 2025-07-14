سفير مملكة تايلاند لدى مصر: سانت كاترين تمثل نموذجًا ملهمًا للتعايش بين الشعوب

أشاد سفير مملكة تايلاند لدى مصر ثاناوات سيريكول، بما شاهده من ملامح التسامح والتنوع الثقافي والديني الذي تحتضنه مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن هذا المكان يمثل نموذجًا ملهمًا للتعايش بين الشعوب، ويعكس عمق الرمزية الدينية والإنسانية التي تتميز بها مصر.



جاء ذلك خلال زيارته لمدينة سانت كاترين، حيث شملت جولة موسعة داخل دير سانت كاترين، أحد أعرق المعالم الدينية والأثرية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، في إطار حرص البعثات الدبلوماسية على التعرف على الكنوز الحضارية والدينية التي تزخر بها مصر.



واطلع السفير، خلال الزيارة، على تاريخ الدير الممتد لقرون، وما يضمه من مخطوطات نادرة وأيقونات دينية فريدة، واستمع إلى شرح وافٍ حول القيمة الروحية والثقافية لهذا الصرح التاريخي الذي يُجسد التقاء الأديان ورسالة السلام والمحبة بين البشر.



وتأتي الزيارة استكمالًا للقاء الذي جمع السفير التايلاندي بمحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياحية والثقافية، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.