كانت ليلة رائعة ... دينا فؤاد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة لها| شاهد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".
وعلقت دينا فؤاد على الصورة قائلة: "كانت ليلة رائعة".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
انت قمر - ايه العسل ده - قلبي.
يذكر أن دينا فؤاد شاركت فى مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة dmc، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
وعلقت دينا فؤاد على الصورة قائلة: "كانت ليلة رائعة".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
انت قمر - ايه العسل ده - قلبي.
يذكر أن دينا فؤاد شاركت فى مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة dmc، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.