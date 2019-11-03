كانت ليلة رائعة ... دينا فؤاد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة لها| شاهد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".



وعلقت دينا فؤاد على الصورة قائلة: "كانت ليلة رائعة".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



انت قمر - ايه العسل ده - قلبي.



يذكر أن دينا فؤاد شاركت فى مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، وشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.