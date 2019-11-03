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فن

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ميرنا نور الدين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:26 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة على حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام". 

وظهرت ميرنا نور الدين ، في الصورة بفستان من خلال الصور الأبيض في الأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع الفنان طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا نور الدين سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

المسلسل بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.
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