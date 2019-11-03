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منوعات

الأرض تشهد حدثا فلكيا نادرا يوم 11 نوفمبر.. يا ترى إيه؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
يشهد كوكب الأرض، يوم الإثنين 11 نوفمبر المقبل، حدثًا فلكيًا نادرًا يتكرر 13 مرة فقط كل قرن، حيث يمر كوكب عطارد أمام الشمس.

وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على الحدث النادر الذي لن يحدث مجددا قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

وسيتمكن البشر في كل مكان تقريبا على الأرض من متابعة البقعة السوداء الصغيرة، تتحرك ببطء عبر قرص الشمس، إلا أن خبراء الفلك ينصحون باستخدام المعدات الواقية حتى لا تتأذى الأعين.

وغالبا يدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، لذلك فإن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثا فلكيا نادر التكرار.

وفي هذه الحالة، يكون عطارد مرئيا من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

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