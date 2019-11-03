الدفاع الروسية: مسلحون موالون لتركيا استهدفوا قافلة عسكرية أمريكية بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعرض قافلة عسكرية للقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا لاستهداف من أراض تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الليلة، أنها حصلت على معلومات عبر قناة فض الاشتباكات مع الجانب الأمريكي تفيد باستهداف قافلة عسكريين أمريكيين، كانت تسير في طريق "إم 4" باتجاه الحدود مع العراق، على بعد 6 كم غربي بلدة تل تمر".



وأوضحت الوزارة أن القصف نفذ من "أراض يسيطر عليها مسلحون موالون لتركيا من الجيش الوطني السوري"، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن إصابات.