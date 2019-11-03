Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إقالته من جهاز الزمالك.. أيمن عبد العزيز يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:20 م
ايمن عبد العزيز
ايمن عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
نشر أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق لنادى الزمالك، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أيمن عبد العزيز داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات مستعرضا لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وخاض الفريق الاول لنادى الزمالك مرانا مساء اليوم، تم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتيكية وبعض الجمل الخاصة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي ⁧‫الزمالك‬⁩، مؤخرًا عن انضمام عصام مرعي، للجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، في منصب المدرب العام، بدلًا من أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.

بعد إقالته من جهاز الزمالك.. أيمن عبد العزيز يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء الثلاثي المقترح للانضمام لجهاز الزمالك الفني

رسميا.. مدرب مصري جديد في الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو

شاهد.. خالد الغندور يؤدى تدريبات شاقة في «الجيم»

أول ظهور رسمي للعضو الجديد بالجهاز الفني للزمالك

خالد الغندور يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

شاهد.. ماجد المصرى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم

ترشيحاتنا

ملياردير هندى: السعودية على موعد مع ثروة جديدة

اخبار الرياضة.. وعكة صحية لـ تركي آل الشيخ.. موقف فايلر من مواجهة ريال مدريد.. وصفقة الزمالك المستحيلة

الدوري الإنجليزي.. إصابة مأساوية وطرد في مباراة إيفرتون وتوتنهام ..فيديو

استنفار في الخليج بسبب العاصفة مها.. تفاصيل

iphone 12 الهاتف الأكثر دراما في تاريخ آبل| شاهد

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم