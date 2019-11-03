بعد إقالته من جهاز الزمالك.. أيمن عبد العزيز يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

نشر أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق لنادى الزمالك، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أيمن عبد العزيز داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات مستعرضا لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



وخاض الفريق الاول لنادى الزمالك مرانا مساء اليوم، تم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتيكية وبعض الجمل الخاصة.



وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي ⁧‫الزمالك‬⁩، مؤخرًا عن انضمام عصام مرعي، للجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، في منصب المدرب العام، بدلًا من أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.



