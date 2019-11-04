عمر السومة يفجر مفاجأة حول صفقة انتقاله إلى النصر السعودي

فجر النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، مفاجأة مدوية بإعلانه الاتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، للانتقال إليه.



وكشف السومة في تصريحات تلفزيونية، عن أنه عقد اجتماعا مع سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر وقتها، قبل بداية الموسم الرياضي الماضي، واتفقوا على تفاصيل العقد الجديد، لارتداء قميص العالمي.



وشدد المهاجم السوري، على أنه لم يكن يرغب في الانتقال إلى النصر في ذلك الوقت، ولكنه اضطر إلى عقد الاجتماع مع آل سويلم، لرغبته في الرحيل بسبب المشاكل العديدة داخل الأهلي.



وأشار السومة إلى أنه بعد أن علم ماجد النفيعي، رئيس الأهلي وقتها، باجتماعه مع آل سويلم، جلس معه أكثر من مرة وأقنعه بالبقاء في صفوف قلعة الراقي.



وأكد السومة، أنه وافق على البقاء مع الأهلي والتجديد، دون أي زيادة في عقده، رغم أن عرض النصر كان أكبر بكثير مما يتقضاه مع فريقه الحالي.



وانتقل السومة إلى الأهلي في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال هذه السنوات الخمس، الهداف التاريخي للراقي في الدوري السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.