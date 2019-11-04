مصطفى فهمي يفتح النار على الكاف: لا أحد يعلم من يديره

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن اللائحة تنص على أحقية وجوده بالجمعية العمومية باعتباره عضو شرفي بالاتحاد الإفريقي.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انا عضو شرفي في الاتحاد الإفريقي، واللائحة تنص على أحقية وجودي بالجمعية العمومية ولم تصلني الدعوة للحضور".



وأكمل: "سألت هل هناك سهو أم مقصود عدم توجيه الدعوة، قيل لي انت مش مرغوب في وجودك".



وشدد فهمي ، علي ان، "لا أحد يعلم من يدير الاتحاد الإفريقي حاليا، نرى أحمد أحمد يسافر خارج مصر ولا يتواجد، أم هل فاطمة سامورا هي التي تدير؟".



وأتم: "طريقة إدارة أحمد أحمد بها جانب كبير من العوار، ومن المفترض أن تدير اللجنة التنفيذية لكن هناك معارضة بهامش دورهم ووضع بعض انصاره في لجنة الطوارئ".

