الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب أن أسرة طليقها المطرب أحمد سعد، لم تتدخل لإنهاء الأزمة التي بينهما حتى قبل طلاقهما.



وقالت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث" العربية: "أنا مش عارفة أهله ساكتين ليه إذا كان أخوه الممثل عمرو سعد مش مهتم وعايش لحياته بس وعمره ما فكر يرفع السماعة يقولي أخويا أخباره إيه ولما كان أخوه تعبان كنت بروح بيه في المستشفيات ولا حد سأل فيهم، هما حاجة صعبة أوي وهما خايفين إنه يخبط ومحدش قادر يسيطر عليه".



وأوضحت سمية الخشاب: "أنا حتى أخوة الكبير الدكتور سامح عبد الرحمن قالي الطحال ده ملهوش لازمة في الجسم وهما بيقووه على إنه يعمل حاجات غلط وأنا بعد 48 ساعة وأنا مش عارفة إني بنزف أنا اتنقلي 5 أكياس دم وبعدها قلت سامحيه وإنه كان غصب عنه وميقصدش وقدر".



وكان صدر حكم غيابي أمس ضد الفنانة سمية الخشاب بالحبس 3 سنوات، بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد عليها قضية لتوقيعها على شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

