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فن

الثقة خلتني أمضي وأنا مش مخون.. تصريح مثير لـ محمد شرنوبي بعد وقفه عن الغناء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
شرنوبي
شرنوبي
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آيه عاطف
تفاجأ الفنان محمد الشرنوبي، بقرار وقفه عن الغناء أثناء إجرائه البروفات النهائية لحفله المقرر إحياؤه في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

وعلق محمد الشرنوبي على الأمر من خلال اتصال هاتفي لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب قائلًا: "في الاول حصل فيا شكوى في نقابة الموسيقيين كانت عبارة عن إني أخليت بشروط العقد مع الشركة وكانت بالنسبالي الحاجات دي غريبة وكان في شكوى إني غنيت اغنية فيلم الممر بدون موافقة مديرة الشركة ومن غير ما أديها المقابل المادي .. وده مش حقيقي لأني قدمت صورة ليها وهي موجودة أثناء التسجيل".

وتابع: "بالنسبة لقرار الوقف أنا لغاية دلوقتي مجاليش إخطار رسمي من مجلس النقابة وفهمت إن دي مذكرة لسه هتتعرض وفي كل حال أنا فاهم ومحترم أي قرار .. أنا رفعت دعوى طلبت فسخ العقد .. والثقة خلتني أمضي على شرط جزائي وأنا مش مخون الطرف اللي كان أقرب حد ليا".
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