مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

أثارت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من النجمات جدلا واسعا بعد ظهورهن بالفستان الأبيض فى عروض الأزياء والديفليهات، حيث كان آخرهن الفنانة هنادى مهنا التى تألقت بفستان زفاف فخم وأنيق فى عرض أزياء المصمم أحمد حافظ.





ومن النجمات اللاتى ظهرن أيضا بفساتين زفاف على منصات عروض الأزياء، هن الفنانة أروى جودة و دينا فؤاد ومنة فضالي و نيكول سابا .



