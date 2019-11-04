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مرأة

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
مين أحلى .. نجمات
مين أحلى .. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأز
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هاجر هانئ
أثارت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من النجمات جدلا واسعا بعد ظهورهن بالفستان الأبيض فى عروض الأزياء والديفليهات، حيث كان آخرهن الفنانة هنادى مهنا التى تألقت بفستان زفاف فخم وأنيق فى عرض أزياء المصمم أحمد حافظ.

ومن النجمات اللاتى ظهرن أيضا بفساتين زفاف على منصات عروض الأزياء، هن الفنانة أروى جودة و دينا فؤاد ومنة فضالي و نيكول سابا .

وقد سبقت هؤلاء النجمات بالفستان الأبيض فى عروض الأزياء الفنانة بشرى و أمينة خليل و يسرا اللوزى و غادة عبد الرازق و حورية فرغلى و درة و تارا عماد و داليا البحيرى و غيرهن من النجمات.
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء
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مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

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