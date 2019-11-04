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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في تصادم بسوهاج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:57 ص
مصرع ربة منزل وإصابة
مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في تصادم بسوهاج
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خالد رياض
أسفر تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك" بقرية بني حرب مركز طهطا، عن مصرع ربة منزل وإصابة سائق التوك توك وسيدة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير نقل قيادة "خلف.ا.خ" 35 عاما سائق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة "حسام.و.ح" 38 عاما حاصل على دبلوم صناعة.

نتج عن الحادث وفاة "لوليه.ق.ج" 60 عاما ربة منزل وتقيم دائرة المركز وإصابة كل من قائد التوك توك، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"مريم.م.ف" 46 عاما ربة منزل، بكسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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