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حوادث

تناولوا بطاطس وأرز.. تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة جنوب بني سويف

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:33 ص
صورة أرشيفية - تسمم
صورة أرشيفية - تسمم
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محمد عبد الحليم
شهدت مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، الاثنين، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة، قبل نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة الفشن بلاغا من المستشفى المركزي، باستقبال 7 أشخاص من عائلة واحدة، مصابين باشتباه تسمم غذائي، والحالة العامة متوسطة.

وتبين أن المصابين هم: "بثينة . ص. ع" 27 عامًا، ربة منزل، و"رضا . ع . ص" 20 عامًا، ربة منزل، و"أحمد . ع . ص" 11 عامًا، طالب، و"علياء . ع . ص" 9 أعوام، طالبة، و"أحمد . ع . ص" 18 عاما، طالب، و"سارة . ع . م" 18 عامًا، ربة منزل، و"محمود . ط . ع" 11 عاما، طالب، جميعهم مقيمين قرية الجفادون دائرة المركز، مصابين ادعاء تناول طعام فاسد، والحالة العامة متوسطة، كما تبين من التحريات وسؤال المصابين تناولهم وجبة بطاطس وأرز، معدة بمنزل جدهم، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء شديد، وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهموا أحدًا.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4438 إداري مركز شرطة الفشن.
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