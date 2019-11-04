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أخبار البلد

مؤسسة اليابان بالقاهرة تنظم ندوة عن اللغة اليابانية وخدمة المجتمع

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
يــو فوكــــازاوا
يــو فوكــــازاوا – مدير مؤسسة اليابان مكتب القاهرة
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محمد وديع
تنظم مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، الخميس المقبل، ندوة خاصة باللغة اليابانية وما تقدمه للمجتمع، من خلال تأثير دارسيها عليها وأسباب دراستها وتأثير ذلك على المجتمع من زوايا مختلفة.

وتدور الندوة حول أسباب دراسة اللغات الأجنبية وثقافاتها، واختلاف ذلك بين الأشخاص، بحسب رؤاهم المستقبلية وتنشئتهم وهواياتهم. إلي جانب إشكالية أسباب ودوافع دراسة اللغة اليابانية. كما تتعرض الندوة وبعمق لأنماط دارسي اللغة اليابانية في مصر، وعلاقة ذلك في التأْثير والتأثُر بالمجتمع مع التركيز علي المجتمع الياباني.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات عن اليابان خاصة على لسان من سافروا إليها مؤخرا أو عاشوا فيها لفترات طويلة بدعم من مؤسسة اليابان، وستدار الندوة باللغة العربية.

يقدم الندوة الدكتور عادل أمين، رئيس قسم اللغة اليابانية وآدابها في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وهو أول قسم للغة اليابانية في جمهورية مصر العربية، وقد تم افتتاحه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في بداية سبعينيات القرن العشرين. فكان القسم ولا يزال نموذجا يحتذى به لبقية الجامعات المصرية التي ترغب في افتتاح قسم لتعليم اللغة اليابانية بها.

من جانبه قال يو فوكازاوا – مدير مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، إن الندوة تجيب على أسئلة حول إذا كنت ترغب في دراسة اللغة اليابانية، فلماذا؟ وترى ما هي الدوافع التي جعلت دارسيها يتخذون قرار دراستها؟ وأيا كانت هذه الدوافع فهى ترتبط جوهريًا بالمجتمع الذى يعيشون فيه ويتأثرون به ويعملون فيه. أي أن هناك أنماطا للدارسين. فهل أنت مستعد لتعرف أي نمط تنتمي إليه ؟!"

ومؤسسة اليابان هي هيئة مستقلة متخصصة تم تأسيسها عام 1972 تحت رعاية وزارة الخارجية اليابانية لتعزيز التفاهم الدولي من خلال التبادل الثقافي ودعم وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى، في مجالات الثقافة والفنون، واللغة اليابانية، والدراسات اليابانية والتبادل الفكري.
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