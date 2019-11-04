ارتفاع الدولار.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-11-2019

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، ارتفاعا طفيفيا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، 4 -11- 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-11-2019 بمستهل التعاملات
بلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.
أسعار العملات
سجل اليورو نحو 17.95 جنيه للشراء 18.07 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.80 جنيه للشراء 20.93 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.
سعر الفرنك السويسرى
سجّل الفرنك السويسرى نحو 16.31 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و14.96جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.
سعر اليوان الصيني
وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-11-2019 بمستهل التعاملات
بلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.
أسعار العملات
سجل اليورو نحو 17.95 جنيه للشراء 18.07 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.80 جنيه للشراء 20.93 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.
سعر الفرنك السويسرى
سجّل الفرنك السويسرى نحو 16.31 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و14.96جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.
سعر اليوان الصيني
وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.