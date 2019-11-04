ارتفاع الدولار.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-11-2019

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، ارتفاعا طفيفيا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، 4 -11- 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-11-2019 بمستهل التعاملات

بلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.



أسعار العملات

سجل اليورو نحو 17.95 جنيه للشراء 18.07 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.80 جنيه للشراء 20.93 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.



سعر الفرنك السويسرى

سجّل الفرنك السويسرى نحو 16.31 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و14.96جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.



سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.



