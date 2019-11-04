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اقتصاد

ارتفاع الدولار.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-11-2019

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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آية الجارحي
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، ارتفاعا طفيفيا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، 4 -11- 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-11-2019 بمستهل التعاملات
بلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.

أسعار العملات
سجل اليورو نحو 17.95 جنيه للشراء 18.07 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.80 جنيه للشراء 20.93 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.

سعر الفرنك السويسرى
سجّل الفرنك السويسرى نحو 16.31 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و14.96جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.

سعر اليوان الصيني
وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.

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