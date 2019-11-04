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محافظات

لمواجهة حوادث الصعق.. تركيب أبواب بلاستيكية عازلة لأعمدة الإضاءة في الإسكندرية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:18 م
تركيب أبواب بلاستيكية
تركيب أبواب بلاستيكية عازلة لأعمدة الاضاءة في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قامت إدارة الكهرباء بحي وسط الإسكندرية اليوم الإثنين، بتركيب أبواب بلاستيكية عازلة لأعمدة الإضاءة بطريق الحرية باب شرق، بالإضافة إلى تأمين الكابلات، لحماية أرواح المارة وخاصة خلال نوات الشتاء المطيرة.

وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إن ذلك يأتي استكمالا لعزل وتأمين أعمدة الإضاءة والكابلات خلال فصل الشتاء والأمطار.

ولفت وديع في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إدارة الكهرباء بالحي قامت أيضا بإصلاح عطل كابل وإنارة طريق المطار، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وكذا صيانة الأعمدة الديكورية داخل حديقة نوبار بميدان الخرطوم، وصيانة نفق المشاة بكورنيش الشاطبي.
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