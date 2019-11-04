فيديو تفصيلي لسيارة الإنتاج الحربي الكهربائية الجديدة

رصدت عدسة صدى البلد، مقطع فيديو لسيارة موشن - Motion" الكهربائية التي أنتجتها وزارة الإنتاج الحربي، والتي تعمل بالكهرباء.



وانطلقت، قبل قليل، فعاليات معرض مصر الدولى لإنشاء وصيانة الطرق والكبارى والمرور ونظم ومعدات ساحات الانتظار والأنفاق وسلامة الطرق، وتشارك وتدعمه بقوة وزارة الإنتاج الحربى وذلك بعرض كبير للمركبات الكهربائية من الحافلة الخاصة بنقل الركاب بالإضافة الى السيارة الكهربائية بكافة أنواعها .



ويعتبر مشروع تدشين توطين التصنيع للحافلات الكهربائية بمصر مشروع طموح ومواكب للتطور التكنولوجى والتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية بشكل موسع كما تقوم الدولة الآن بتوفير وحدات ومحطات الشحن الكهربائى بمحطات تموين البنزين حتى تتاح خدمة الشحن السريع لبطاريات السيارات الكهربائية فى المستقبل القريب.



وتعمل سيارة الإنتاج الحربي بالكهرباء وسوف تحد من استخدام المحروقات وبالفعل تم إضافة وحدات الشحن الكهربائى بأكثر من 100 محطة على مستوى الجمهورية وجار تركيب وحدات شحن كهربائى ببقية محطات الجمهورية البالغة أكثر من 1,600 محطة و تتنوع وحدات الشحن حسب الحاجة، هناك وحدات للأتوبيسات الذى يحتاج من 6 إلى 8 ساعات لإعادة الشحن ووحدات الشحن السريع للسيارات وتتراوح بين 30 الى 45 دقيقة، كما أن السيارات الصغيرة يمكن شحنها من خلال كهرباء المنزل وبسهولة كبيرة.