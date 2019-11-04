إقامة مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية فى ألمانيا بحلول 2030

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى رسالة عن طريق الفيديو، اليوم ، إنه ينبغى أن تكون فى بلادها مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.



تأتى تصريحات ميركل، قبيل اجتماعات تُعقد مع مسؤولين فى قطاع صناعة السيارات لبحث كيفية تسريع الخطى باتجاه السيارات، التى تعمل بالبطاريات ولا تتسبب فى الكثير من الانبعاثات الملوثة للبيئة.



قالت ميركل، "من أجل هذه الغاية، نريد إقامة مليون نقطة شحن بحلول عام 2030، ويتعين على الصناعة المساهمة فى هذا الجهد، هذا ما سنتحدث عنه"، ولدى ألمانيا حاليا 20 ألف نقطة شحن فقط.



والاجتماع الذي سيعقد فى مبنى المستشارية، هو الثاني حول هذا الموضوع لتسريع الإجراءات حتى يتمكن قطاع المواصلات من المساعدة فى الوصول إلى مستويات الانبعاثات المستهدفة فى ألمانيا.



يركز الاجتماع، على الترويج لبدائل للبنزين والسولار، بما فى ذلك السيارات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وتلك التي تعمل بالبطاريات على أن تتشارك الحكومة وقطاع صناعة السيارات فى تحمل تكاليف الدعم لجذب المشترين.



وتستهدف الحكومة أيضا، الحفاظ على وظائف تصنيع السيارات وقطع الغيار، وقالت ميركل، "نريد أن نأخذ العمال المتخصصين معنا على طريق مستقبل عصرى صديق للبيئة".