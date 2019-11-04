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رياضة

موعد وصول الهولندي تين كات لتولي تدريب اتحاد جدة السعودي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:20 م
تين كات
تين كات
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منتصر الرفاعى
كشفت الإعلامي السعودى سلطان الأسمري عن موعد وصول الهولندي تين كات إلى جدة لحسم الإجراءات النهائية في مفاوضاته الرسمية مع نادي الاتحاد.

وكان الاتحاد قد اقترب من إعلان تعاقده الرسمي مع كات على تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته بسبب النتائج السلبية.

وأوضح الأسمري عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: يصل بإذن الله مساء اليوم إلى جدة المدرب الهولندي هينك تين كات.

وتابع الأسمرى أن المدرب الهولندي سيتواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لحضور مباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية.

يذكر أن الاتحاد يقوده حاليا المدرب الوطني السعودى محمد العبدلي بعد تكليفه بالمهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.
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