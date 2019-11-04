Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم وفضل الصلاة في أماكن صلى فيها النبي .. الإفتاء تجيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:36 م
المسجد النبوى
المسجد النبوى
Advertisements
يارا زكريا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب التبرك بالصلاة في الأماكن التي صلَّى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -  حيث ورد فى السنة النبوية العديد من الأحاديث التى تدل على استحباب فعل ذلك.

واستشهدت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم الصلاة في الأماكن التي صلَّى فيها النبي بقصد التبرك؟»، بما ورد عن عتبان بن مالك- رضي الله عنه- وهو ممن شهد بدرًا قال: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم-َ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-: «سَأَفْعَلُ»، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ- فَكَبَّرَ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ»، أخرجه البخاري.

وذكرت أنه عن هذا الحديث يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله- تعالى في "فتح الباري": [وفي هذا استحباب اتخاذ آثار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ - ومواضع صلواته مصلًّى يُصَلَّى فيه] .

فضل الصلاة فى المسجد النبوي

فضل بعض الحجاج زيارة المسجد النبوي، ويُسن شد الرحال إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطًا، أو واجبًا في الحج، بل ليس لها أي رابط أو صلة بالحج، وليس لها إحرام.

وتعد زيارة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وشد الرحال إليه عبادة مستحبة في أي وقت طيلة العام، وهي من القربات التي انعقد إجماع المسلمين على استحبابها.

ولمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وزيارته آداب كثيرة ينبغي التأدب بها، إذ حرمة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيًا كحرمته ميتًا.

ووردت أحاديث تدل على فضل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: «أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتمُ مساجدِ الأنبياء، أحقُّ المساجد أنْ يُزار ويُشدَّ إليه الرَّواحِل المسجدُ الحرامُ ومسجدي».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام فيه بدعة؟ الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة وحرام؟.. الإفتاء ترد بـ إجابة حاسمة

ترشيحاتنا

هنا شيحة عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

ردا على ليلة اغتيال الملك فيصل.. أمير سعودي يقصف جبهة أميرة قطرية وقناة الجزيرة

أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح ويطالب الجماهير بهذا الأمر.. شاهد

خبر سار لمستخدمي الواتساب

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

اللجنة العامة للبرلمان توافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان